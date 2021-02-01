Россияне могут записаться на прививку от COVID-19 на портале госуслуг

В Москве привились уже более 300 тысяч человек

По всей стране открывается всё больше мобильных прививочных пунктов, чаще всего они располагаются в торговых центрах. А с воскресенья жители регионов начали записываться на получение препарата на портале "Госуслуги". На этом же сайте можно получить электронный сертификат о прививке.

Раньше так готовили водолазов и подводников, а теперь барокамера помогает лечить коронавирусную пневмонию. Подается кислород или газовая смесь. Благодаря высокому давлению, пациенту с пораженными легкими легче дышать. Методику впервые применили в Санкт-Петербурге, а теперь используют и на Камчатке.

Если лечение коронавируса – безграничная область для внедрения новых, пусть даже самых инновационных технологий, то с профилактикой всем и все давно ясно: маски, дистанция, но главное – вакцинация! В воскресенье на портале госуслуг заработал раздел, где можно записаться на прививку. Ранее это было доступно лишь жителям некоторых регионов. Система автоматически предложит дату, когда нужно будет сделать второй укол.

Бесплатная, добровольная и массовая – вот три составляющих российской прививочной компании. В Набережных Челнах один из автогигантов готовится организовать вакцинацию прямо на предприятии - в медкабинете. В Москве прививку делают даже с видом на Красную площадь, а после инъекции еще и мороженым угощают.

Не заблудиться помогают волонтеры акции "Мы вместе", а также участники проекта "Большая перемена". Они проводят разъяснительные беседы - и это существенно упрощает работу медиков.

В Москве привитых уже больше 300 тысяч. Еще полмиллиона записались на вакцинацию. Почти 38 тысяч доз "Спутника V" поступило в Санкт-Петербург. В Минздраве сообщили, что скоро начнут изучение этого препарата для людей с онкологическими заболеваниями. В Свердловской области, помимо "Спутника V", используют также вторую российскую вакцину - "ЭпиВакКорона".

Это раньше школьные агитбригады призывали соблюдать правила дорожного движения, рассказывали о вреде употребления никотина и алкоголя, а теперь они разъясняют взрослым пользу вакцинации - всё это в рамках акции "Подружись с антителами".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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