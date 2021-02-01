Роструд напомнил о длинной и короткой рабочих неделях в феврале

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В феврале россияне получат дополнительные выходные дни, но перед этим придется ударно потрудиться, напомнили в Роструде. В ведомстве рассказали о короткой рабочей неделе в конце месяца.

В предпоследнюю неделю февраля россиянам придется отработать шесть рабочих дней вместо пяти привычных. Зато потом трудящихся ожидает всего три рабочих дня.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", - рассказали в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что рабочая неделя с 15 по 20 февраля окажется единственной шестидневкой в этом году. Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель, передает РИА Новости.

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