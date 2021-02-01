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"У меня для вас новость": Лобода показала кольцо на безымянном пальце

09:27
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Певица решила пока сохранить интригу

Светлана Лобода заинтриговала поклонников новой фотографией в Instagram. На снимке отчетливо видно кольцо на безымянном пальце певицы.

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"Прилетела. У меня для вас есть новость) все подробности завтра", - подписала Лобода фото, на котором она закрывает глаза руками и демонстрирует украшение.

Подписчики певицы выдвинули ряд предположений, о чем же хочет сообщить звезда. Среди самых популярных версий оказались грядущее замужество и беременность.

"Скорее всего узнала, что ждет малыша"; "Ну если посмотреть на руки, то там кольцо? Просто предположение"; "Кого-то позвали замуж"; "Неужели помолвка?" - написали поклонники в комментариях.

 

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