"У меня для вас новость": Лобода показала кольцо на безымянном пальце

Певица решила пока сохранить интригу
Светлана Лобода заинтриговала поклонников новой фотографией в Instagram. На снимке отчетливо видно кольцо на безымянном пальце певицы.
"Прилетела. У меня для вас есть новость) все подробности завтра", - подписала Лобода фото, на котором она закрывает глаза руками и демонстрирует украшение.
Подписчики певицы выдвинули ряд предположений, о чем же хочет сообщить звезда. Среди самых популярных версий оказались грядущее замужество и беременность.
"Скорее всего узнала, что ждет малыша"; "Ну если посмотреть на руки, то там кольцо? Просто предположение"; "Кого-то позвали замуж"; "Неужели помолвка?" - написали поклонники в комментариях.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Эмин Агаларов впервые показал лицо двухлетней дочки
- Лазарев пришёл к Кудрявцевой с огромным букетом роз
- Сын Олега Табакова предсказал свою смерть
- "Таких мужчин больше не делают": вдова Грачевского рассказала об отношениях с режиссером
- Следователи подозревают Тиму Белорусских в незаконном хранении наркотиков