ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об опасности "чудо-таблеток" от коронавируса

09:03
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

"Волшебные приборы" тоже едва ли помогут в борьбе с инфекцией

Мошенники используют озабоченность россиян ситуацией с коронавирусом и предлагают различные средства, которые, якобы, должны спасти от инфекции. Роспотребнадзор предупреждает: с такими продавцами лучше вообще не вступать в контакт.
Роспотребнадзор оценил заболеваемость COVID-19 среди детей

"Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что избавиться от назойливых  мошенников просто: надо лишь начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора. Можно потребовать и протоколы клинических исследований лекарства, - продавцы быстро отстанут.

В Роспотребнадзоре также отметили, что появилось множество сайтов, на которых предлагаются различные приборы – к примеру, очистители воздуха – якобы, убивающие коронавирус. По словам экспертов, документы на такие приборы как правило отсутствуют, либо же покупателю предлагается самый обычный увлажнитель воздуха под видом "чудо-прибора", и оценивают его в десятки раз дороже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лекарственный препарат
Лекарственный препарат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.