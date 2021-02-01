Россиян предупредили об опасности "чудо-таблеток" от коронавируса

"Волшебные приборы" тоже едва ли помогут в борьбе с инфекцией

Мошенники используют озабоченность россиян ситуацией с коронавирусом и предлагают различные средства, которые, якобы, должны спасти от инфекции. Роспотребнадзор предупреждает: с такими продавцами лучше вообще не вступать в контакт.

"Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что избавиться от назойливых мошенников просто: надо лишь начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора. Можно потребовать и протоколы клинических исследований лекарства, - продавцы быстро отстанут.

В Роспотребнадзоре также отметили, что появилось множество сайтов, на которых предлагаются различные приборы – к примеру, очистители воздуха – якобы, убивающие коронавирус. По словам экспертов, документы на такие приборы как правило отсутствуют, либо же покупателю предлагается самый обычный увлажнитель воздуха под видом "чудо-прибора", и оценивают его в десятки раз дороже.

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