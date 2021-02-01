Появилось видео с места смертельного ДТП на северо-востоке Москвы

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, два человека погибли.

Авария случилась на улице Стромынка. В результате ДТП легковой автомобиль серьезно пострадал. На кадрах с места события видно, что после аварии он практически остался без крыши, оба пассажира погибли. При этом грузовик не получил сильных повреждений.

"По адресу: Стромынка, 1 произошло столкновение легковушки и грузовика. Два человека, сидевшие в легковушке, погибли", - передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося уточняются.

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