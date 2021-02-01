Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

В ведомстве считают представление ФСИН законным

Генеральная прокуратура в преддверии рассмотрения Симоновским судом Москвы ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному озвучила свою позицию по этому вопросу. Там отметили, что ведомство считает обоснованным требование о замене наказания на реальное.

В прокуратуре напомнили, что Навальный неоднократно без уважительных причин нарушал установленные судом обязанности по регистрации в уголовно-исполнительной инспекции, а также трижды привлекался в административной ответственности.

"С 24 сентября после выписки из клиники "Шарите" Навальный полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 года, что повлекло проведение в отношении него первоначальных розыскных мероприятий. Поскольку установить местонахождение осуждённого не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по Москве он объявлен в розыск. Противоправное поведение явилось основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным", - сообщил представитель Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Алексей Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". По судебному решению, он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Кроме того, блогер проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Дело сейчас рассматривается в суде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"