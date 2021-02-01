Медведев рассказал о личном общении с Путиным в пандемию

Из-за коронавируса глава государства сократил количество личных встреч

Дмитрий Медведев рассказал, насколько часто он общается с президентом России Владимиром Путиным. По словам заместителя председателя Совбеза, периодически у них с главой государства происходит личное общение, однако большинство контактов проходит по телефону или видеосвязи.

Медведев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в течение жизни, из-за нее изменились и способы взаимодействия между людьми. Он подчеркнул, что личного общения стало меньше у всех, вне зависимости от званий и должностей, передает РИА Новости.

"Вы знаете, жизнь, конечно, изменилась у всех – и у президента, и у меня, и у других моих коллег, поэтому сейчас большее количество контактов происходит или по видеоконференцсвязи, или по телефону. Но есть, периодически бывает и личное общение. Это тоже очень важно. Так что и так, и так по понятным причинам", - заявил зампред Совбеза.

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