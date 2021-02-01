Артист скончался 28 января

В понедельник в Москве прощаются с Василием Лановым. Родные, друзья, коллеги, студенты, поклонники - сотни людей собрались в театре Вахтангова, которому народный артист СССР служил более 60 лет. Он скончался 28 января в возрасте 87 лет.

Всю свою жизнь Василий Лановой отдал искусству. Играл на сцене, в кино и воспитывал новые поколения артистов. Сила его таланта раскрылась в таких разных, но неизменно ярких театральных образах - он и Пушкин, и Цезарь, и Маяковский, и Троцкий.

А еще были десятки киноролей, которые закрепили за Лановым звание главного красавца советского экрана - "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир". Даже эпизодическое появление в картине производило фурор - так было с "Полосатым рейсом". Мастерство Ланового неоднократно отмечали почетными наградами, а в 2019 году он получил звание Героя Труда.

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