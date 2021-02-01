На севере России шторм переворачивал скамейки и урны (видео)

Опасная погода установилась во множестве регионов

Метель, сильный ветер и гололедица. Непогода накрыла сразу несколько российских регионов. На Чукотке - штормовое предупреждение. Там практически полностью приостановлено авиасообщение. В Поволжье из-за низкой видимости на трассах введены ограничения для движения автомобилей. А в столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Внедорожник капитулировал перед горной дорогой – нужна подмога. Подъем на популярное у крымчан и туристов плато Ай-Петри накрыла метель. На отдельных участках высота сугробов – с человеческий рост. Местные власти разрешили подниматься только автомобилям повышенной проходимости – с цепями на колесах.

Заторы на дорогах – в Ульяновской области. Как правило, движение перекрывают большегрузы, буксующие на подъемах заснеженных трасс. В самом областном центре за минувшие сутки коммунальщики вывезли три с половиной тысячи тонн снега. Лопатами и щетками рабочие прочищали трамвайные пути – тяжелые вагоны не могли пробиться через сугробы самостоятельно.

Ветер – около 30 метров в секунду – принес в Анадырь снежный шторм с Северного Ледовитого океана. Он переворачивал скамейки и урны. Из-за непогоды в понедельник в городских школах отменены занятия, а аэропорту – все авиарейсы. Не вышли на маршруты пассажирские автобусы – до ближайших населенных пунктов людей возят на вездеходе МЧС.

Одним из самых холодных за последние 30 лет стал январь в Якутии. Среднемесячная температура составила минус 44,5 градуса. В столице республики лишь сегодня, после того как потеплело до минус 42, школьники вернулись к очной форме обучения. По прогнозу метеорологов, регионы Сибири в ближайшие дни ожидают морозы до минус 50. Они придут в Иркутскую область и Красноярский край после мощных снегопадов.

К резкому похолоданию стоит готовиться и жителям европейской части России. После аномально теплой январской недели уже к четвергу в столице дневная температура опустится до минус 15. В Подмосковье – до минус 20. Суровый холодный фронт придет с акватории Карского моря. Потепления до климатической нормы ждать стоит только в середине февраля.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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