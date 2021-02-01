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В России благодаря вакцинации улучшается ситуация с COVID-19

12:20
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В некоторых регионах смягчают ограничения

Дополнительные пункты вакцинации открывают по всей стране. Препараты доставляют в самые отдалённые населённые пункты. А в некоторых регионах постепенно снимают действующие ограничения.
Новые штаммы не страшны тем, кто уже переболел коронавирусом

Вакцину "Спутник Ви" в поселок Новоуткинск доставляют из Первоуральска. На прививку здесь люди записывались через своих участковых терапевтов. Как только набрали группу из 50 человек, сформировали бригаду медиков и направили в поселок.

В такие рейсы врачи отправляются чуть ли не каждый день. Привить людей в отдаленных районах сейчас очень важно. С вирусом здесь столкнулись позже, поэтому снижение заболеваемости в селах и деревнях идет медленней, чем в крупных городах. А там количество пунктов вакцинации увеличивают постоянно.

В Подмосковье, например, процедурные кабинеты теперь, как и в столице, тоже открывают в торговых центрах. В Костроме выездные бригады готовы привить сотрудников крупных компаний прямо на рабочих местах. Первым учреждением, где провели вакцинацию от коронавируса, стал областной фонд обязательного медицинского страхования.

"Вакцинация – это не только защита от самого коронавируса, но и защита от тяжелых форм данного коронавируса. Особенно людям, которые имеют хронические заболевания. И люди в возрасте", - рассказал директор ФОМС Костромской области Владимир Николаев.

Более 18 тысяч жителей уже успели сделать прививку в Брянской области. А в Дагестане в первую очередь желание вакцинироваться проявляют те, кто по долгу службы вынужден контактировать с большим количеством людей. Или из-за вируса долго не видел родных.

Благодаря вакцинации эпидситуация в стране стала улучшаться, это позволило во многих регионах смягчить существующие ограничения. В эти выходные жители Северной столицы впервые за долгое время могли подольше посидеть в ресторанах и барах – общепиту здесь разрешили работать круглосуточно. Исключения составили фудкорты в торговых центрах. В ближайшее время примеру Санкт-Петербурга последуют и в Курске. Кафе и рестораны смогут работать ночью по пятницам и субботам. А спортивные мероприятия позволят проводить без специального разрешения Роспотребнадзора.

Неизменным остаётся требование носить в общественных местах маски и перчатки. В регионах продолжаются рейды. По словам экспертов, отказаться от этих средств защиты мы сможем, только когда сформируется коллективный иммунитет.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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