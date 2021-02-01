В Европе дополнительные карантинные меры вызвали волну протестов

Власти были вынуждены пойти на жесткие ограничения

В Казахстане в понедельник начинается поэтапная вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Между тем, число заболевших в мире приблизилось к 103-м миллионам.

На манифестации против карантинных мер, которые действуют в Бельгии, вышли тысячи человек. Большинство без масок, о социальной дистанции нет и речи. Полиция реагировала жестко. Более 400 арестованных только за один день, передает "ТВ Центр".

"Как и многие другие люди, мы устали от этой политики, и она не только в Бельгии, к сожалению, она повсюду. Пока люди не выйдут на протесты, будут приниматься законы, которые в нормальные времена никогда бы не приняли", - говорит житель Брюсселя.

И это при том, что Бельгия переживает одну из самых сильных вспышек коронавируса в Европе. В 11-миллионной стране уже почти 21 тысяча умерших. Поэтому повсеместно введен комендантский час, отменены занятия в школах, запрещены поездки, кроме самых экстренных.

До предела накалена ситуация в соседних Нидерландах. Конечно, комендантский не нравится многим жителям Голландии. Но почему для выражения протеста нужно переворачивать мусорные баки и громить витрины. Причем, делают это в основном молодые люди, скрывающие лица отнюдь не под медицинскими масками.

Протестуют против локдауна и на другом конце света. В Перу из 33 миллионов жителей переболели уже около миллиона, более 40 тысяч - умерли. Но стоило властям ввести ограничения на две недели, как люди вышли на улицы. А в Бразилии - манифестации совсем иного характера. Демонстранты считают, что правительство ничего не делает для борьбы с эпидемией и требуют отставки президента.

Бразильцы, в частности, опасаются, что во время массовой вакцинации прививок на всех не хватит. Ведь даже в Европе по этому поводу разразился скандал. Западные фармкомпании не справляются с объёмами заказов, а Великобритания отказалась жертвовать своими дозами для помощи жителям континента. Планы вакцинировать европейцев к середине 2022 года под угрозой срыва.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения предупреждают: даже излечение от коронавируса еще не означает, что болезнь окончательно побеждена. Ее последствия могут сказываться и месяцы спустя. Сейчас ученые выясняют, насколько опасен пост-ковидный синдром и можно ли его предотвратить.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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