Зеленский усомнился в идеалах американской демократии

Он прокомментировал штурм Капитолия

На Украине усомнились в американском институте демократии. Причем заявление сделал не кто-нибудь, а лично президент страны, которая в последние годы крайне охотно перенимала заокеанские ценности, передает "ТВ Центр".

В интервью американскому изданию Владимир Зеленский вспомнил январские беспорядки в Капитолии и выразил мнение, что теперь миру будет трудно воспринимать США как символ демократии. Революции случаются, уточнил он, но никто не ожидал, что подобное может произойти и в Вашингтоне, который представлял свои демократические институты в качестве идеала.

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