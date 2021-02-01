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В России стартовал проект "Выходные возможностей"

14:57
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Его запустила платформа "Россия - страна возможностей"

"Выходные возможностей" - проект с таким названием стартовал накануне в Сети. Первая серия прямых эфиров посвящена творчеству, передает "ТВ Центр".

Цикл запустила президентская платформа "Россия - страна возможностей". Представители креативных индустрий поделились со зрителями самой важной информацией, обучили полезным навыкам, дали ценные советы. Например, их спросили, как справиться с тревогой перед выступлением на сцене.

"В первую очередь, вы будьте уверены в том, что вы сделали всё для своей подготовки. Что вы готовы выйти, вы ни в чём не сомневаетесь. В том, что вы не забудете текст, что вы не забудете мелодию, вы не забудете технику своего вокала. Вы отточите всё до автоматизма. Выйти и показать всё, на что вы способны, в данный момент времени", - рассказал победитель "Студенческой весны", арт-резидент Тавриды Василий Пасечник.

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