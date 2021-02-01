Она продлится до 5 мая

В православном просветительском центре "Усово-Спасское" в Подмосковье открылась выставка современного церковного искусства. На ней представлена уникальная коллекция икон из Валаамского монастыря и около 100 работ известных иконописцев, архитекторов, художников, которые сумели по-новому взглянуть на традиции древних мастеров.

Спасский храм в селе Усово - образец современной церковной архитектуры. Его возвели в 2010-м в память о великой княгине Елизавете Федоровне. Мастера "Гильдии храмоздателей" создали уникальный интерьер в традициях ранневизантийского церковного искусства. Храм стал частью выставки современного церковного искусства "Дом господень". На открытии экспозиции, в первую очередь, вспоминали Елизавету Федоровну, которая была покровительницей церковных искусств. Мероприятие фактически посвятили ей. Ведь в эти дни отмечается 100-летие со дня перенесения мощей великомученицы в Иерусалим, в храм Марии Магдалины.

"Елизавета Федоровна всегда была не только покровительницей исторических и традиционных стилей - стиля классицизма, стиля историзма, которые так любил император Александр III. Но и основательницей новых стилей. Она была покровительницей неорусского стиля. Это вариация стиля модерн в России", - рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению благотворительности и милосердия "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Найти современный образ православного храма - одна из главных задач архитекторов. По-новому, но с опорой на традиции. По такому критерию отбирали работы для выставки.

"Идея этой выставки - показать, что в наше время есть развитие церковного искусства. Что оно не является чем-то таким ретроградным, каким-то неинтересным никому принтером, что это вполне живое искусство", - отметил председатель правлении Гильдии храмоздателей Андрей Анисимов.

Среди экспонатов - работы известных керамистов, ювелиров и скульпторов. А также - иконы из собрания Валаамского монастыря. Например, художник Александр Чашкин переосмыслил канонический сюжет Вознесения Христа.

Христос спасает ветхозаветных героев, в том числе - Адама и Еву. Рассмотреть подробней иконы и другие работы можно в Православном просветительском центре "Усово-Спасское". Выставка работает до 5 мая.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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