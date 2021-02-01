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В Подмосковье открылась выставка современного церковного искусства

12:18
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Она продлится до 5 мая

В православном просветительском центре "Усово-Спасское" в Подмосковье открылась выставка современного церковного искусства. На ней представлена уникальная коллекция икон из Валаамского монастыря и около 100 работ известных иконописцев, архитекторов, художников, которые сумели по-новому взглянуть на традиции древних мастеров.
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Спасский храм в селе Усово - образец современной церковной архитектуры. Его возвели в 2010-м в память о великой княгине Елизавете Федоровне. Мастера "Гильдии храмоздателей" создали уникальный интерьер в традициях ранневизантийского церковного искусства. Храм стал частью выставки современного церковного искусства "Дом господень". На открытии экспозиции, в первую очередь, вспоминали Елизавету Федоровну, которая была покровительницей церковных искусств. Мероприятие фактически посвятили ей. Ведь в эти дни отмечается 100-летие со дня перенесения мощей великомученицы в Иерусалим, в храм Марии Магдалины.

"Елизавета Федоровна всегда была не только покровительницей исторических и традиционных стилей - стиля классицизма, стиля историзма, которые так любил император Александр III. Но и основательницей новых стилей. Она была покровительницей неорусского стиля. Это вариация стиля модерн в России", - рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению благотворительности и милосердия "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Найти современный образ православного храма - одна из главных задач архитекторов. По-новому, но с опорой на традиции. По такому критерию отбирали работы для выставки.

"Идея этой выставки - показать, что в наше время есть развитие церковного искусства. Что оно не является чем-то таким ретроградным, каким-то неинтересным никому принтером, что это вполне живое искусство", - отметил председатель правлении Гильдии храмоздателей Андрей Анисимов.

Среди экспонатов - работы известных керамистов, ювелиров и скульпторов. А также -  иконы из собрания Валаамского монастыря. Например, художник Александр Чашкин переосмыслил канонический сюжет Вознесения Христа.

Христос спасает ветхозаветных героев, в том числе - Адама и Еву. Рассмотреть подробней иконы и другие работы можно в Православном просветительском центре "Усово-Спасское". Выставка работает до 5 мая.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
Выставка современного церковного искусства
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