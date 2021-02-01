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Медведев привился российской вакциной от коронавируса

09:27
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Вакцинацию зампред Совбеза перенес без последствий

Дмитрий Медведев привился от коронавируса одной из российских вакцин. Заместитель председателя Совета Безопасности России подчеркнул, что намеренно не называет конкретный препарат, так как все разработанные в России вакцины эффективны.
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"Я провакцинировался уже месяца два назад. Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", - рассказал Медведев в интервью представителям российских СМИ.

Медведев подчеркнул, что консультация с врачом перед окончательным выбором препарата все же необходима. По словам зампредседателя Совбеза, вакцинация - это "индивидуальная история": перед прививкой надо сдать анализы, чтобы понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм.

Медики прежде, чем порекомендовать конкретную вакцину, учитывают множество факторов. В частности, мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, отметил Медведев.  Зампредседателя Совбеза отметил, что сам перенес вакцинацию без каких либо последствий.

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