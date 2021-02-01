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Карта "Тройка" заработала на городских маршрутах Подмосковья

09:47
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Пока только на маршрутах с фиксированным тарифом

Карта "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Он напомнил, что о планах объединить билетные системы столицы и области было объявлено осенью.

"Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта "Тройка" работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом - там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек", - написал Собянин, отметив, что общая система будет удобной для жителей, которые каждый день ездят между Москвой и Подмосковьем.

Сергей Собянин добавил, что позднее "Тройкой" можно будет оплатить проезд и на пригородных зональных маршрутах.

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