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Китай предложил России свою вакцину от коронавируса

10:03
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Дмитрий Медведев прокомментировал предложение партнеров

Дмитрий Медведев заявил, что Китай предложил России свою вакцину от коронавирусной инфекции. Зампред Совбеза подчеркнул, что инициатива будет рассмотрена самым внимательным образом.
Медведев привился российской вакциной от коронавируса

По словам Медведева, иностранные вакцины, которые будут признаны в России безопасными и эффективными, получат все шансы оказаться на отечественном рынке.

"Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их ещё никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать своё население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же. Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что, даже несмотря на возможность выхода на российский рынок иностранных препаратов, основной задачей все же остается выпуск собственных вакцин, передает РИА Новости.

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