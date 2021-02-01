Врачи предупредили об опасных последствиях перенесенного COVID-19

Коронавирус может поразить все органы

Основной удар коронавирусной инфекции приходится на легкие. Однако инфекция может поразить все органы – так что переболевшим COVID-19 надо внимательно следить за своим состоянием, предупредила главный внештатный специалист минздрава Ставропольского края Лариса Ткаченко.

Врач напомнила, что отрицательные результаты тестов на коронавирус не означают полного выздоровления. К нормальному ритму жизни надо возвращаться постепенно. А при появлении некоторых симптомов – сразу обращаться к врачу.

К таким сигналам медик относит появление проблем в работе сердца и нехватки воздуха. Кроме того, после коронавируса у человека может остаться фиброз легких. Повторную КТ необходимо сделать через месяц-полтора, а при необходимости - пройти реабилитацию. У некоторых переболевших могут возникнуть проблемы с почками и поджелудочной железой.

Из-за вируса либо из-за гипоксии у переболевших могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания. Также ученые утверждают, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Ткачева советует переболевшим коронавирусом повременить с серьезными физическими нагрузками, отказаться от алкоголя и не ходить в баню: на восстановление организму потребуется как минимум две недели, пишет "Российская газета".

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