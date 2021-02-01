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Новые штаммы не страшны тем, кто уже переболел коронавирусом

10:41
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Эпидемиолог рассказал о рисках повторного заражения

После перенесенного коронавируса нельзя заразиться его штаммами, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

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Эпидемиолог отметил, что в России на сегодняшний день выявлено свыше полутора тысяч мутаций коронавируса, причем большинство из них нейтральные.

"Переболевшему человеку с крепким иммунитетом уже не страшны "южноафриканский", "японский", "бразильский" штаммы. Если появится новое антигенное представительство или новый серотип вируса, изменится вакцина, и об этом все будут оповещены", - уверен Горелов.

Он добавил, что иммунный ответ после прививки от COVID-19 может сохраняться 6-7 месяцев, а если штаммовый состав изменится, то осенью он будет уточнен так же, как и для гриппа, передают "Известия".

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