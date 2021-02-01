ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция закрыла выход из вестибюля станции метро "Кропоткинская"

10:28
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

О причинах пока не сообщают

Столичный департамент транспорта сообщил о закрытии выхода из северного вестибюля станции метро "Кропоткинская". По данным дептранса Москвы, это сделано по требованию полиции.

"Северный вестибюль станции "Кропоткинская" Сокольнической линии закрыт на выход по требованию полиции",- говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента.

О причинах закрытия пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться для выхода южным вестибюлем станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Метро "Кропоткинская"
Метро "Кропоткинская"
Метро
Метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.