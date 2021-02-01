Полиция закрыла выход из вестибюля станции метро "Кропоткинская"

О причинах пока не сообщают

Столичный департамент транспорта сообщил о закрытии выхода из северного вестибюля станции метро "Кропоткинская". По данным дептранса Москвы, это сделано по требованию полиции.

"Северный вестибюль станции "Кропоткинская" Сокольнической линии закрыт на выход по требованию полиции",- говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента.

О причинах закрытия пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться для выхода южным вестибюлем станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"