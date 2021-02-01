В России выявили еще 17648 заболевших коронавирусом

Выздоровели 18169 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 17648 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3868087.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2037. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1842 человека, в Подмосковье - 1068.

Выздоровели за сутки 18169 человек. Скончались – 437 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 73619 человек. Общее число выздоровевших достигло 3318173.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 102,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 633175 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"