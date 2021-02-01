Депутат МГД рассказал об использовании подсветки домов для индикации состояния воздуха

В мегаполисе особенно важно следить за экологией

Москвичи смогут оценить состояние атмосферного воздуха на новой станции "Мосэкомониторинга" в технополисе "Москва" в Печатниках при помощи цвета, заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Повышенная плотность заселения в мегаполисе определяет и повышенные требования к чистоте окружающей среды. Именно поэтому борьба за чистоту атмосферного воздуха в последние годы в Москве ведется особенно интенсивно. То, чем мы дышим, напрямую определяет наше здоровье и долголетие, поэтому мониторинг основных показателей воздуха необходим постоянно. Особенно нужны станции мониторинга в промышленных кластерах и около оживленных трасс - автомобильные и промышленные выбросы, как известно, являются главными загрязнителями воздуха в больших городах. С этим расчетом выбрано, очевидно, и место расположения новой станции "Мосэкомониторинга" - рядом с технополисом "Москва", включающим в себя автозавод и другие производства, и крупными магистралями, в том числе строящейся Юго-Восточной хордой", - объяснил парламентарий.

Он рассказал о новом и оригинальном индикаторе состояния воздуха – подсветке фасадов. Если ПДК не превышают норму, то подсветка будет зеленой, а если она красная, то налицо отклонения от допустимых значений. По мнению депутата, нововведение должно положительно сказаться на психологии жителей столицы.

Бускин отметил, что волнения по поводу возможных атмосферных выбросов часто посещают жителей большого города. Теперь достаточно будет взглянуть на здание станции, чтобы увидеть, есть ли причины для беспокойства, передает АГН "Москва".

"Прозрачность в этой станции обеспечивается и в самом прямом смысле: ее стены выполнены из прозрачных материалов, что дает возможность наблюдать за работой измерительных приборов. Очень возможно, что новая станция станет своего рода достопримечательностью, какой в прежних городах становились барометры и другие метеорологические приборы, установленные на всеобщее обозрение. Знать как можно больше о воздухе, которым дышишь, - это не чрезмерное, а вполне понятное и законное любопытство, и хорошо, что сейчас есть технические возможности удовлетворить его на новом уровне", - заключил парламентарий.

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