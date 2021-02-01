ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД рассказал об использовании подсветки домов для индикации состояния воздуха

10:42
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В мегаполисе особенно важно следить за экологией

Москвичи смогут оценить состояние атмосферного воздуха на новой станции "Мосэкомониторинга" в технополисе "Москва" в Печатниках при помощи цвета, заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

На Москву надвигаются 20-градусные морозы
Синоптик рассказал, когда в Москву придёт весна

"Повышенная плотность заселения в мегаполисе определяет и повышенные требования к чистоте окружающей среды. Именно поэтому борьба за чистоту атмосферного воздуха в последние годы в Москве ведется особенно интенсивно. То, чем мы дышим, напрямую определяет наше здоровье и долголетие, поэтому мониторинг основных показателей воздуха необходим постоянно. Особенно нужны станции мониторинга в промышленных кластерах и около оживленных трасс - автомобильные и промышленные выбросы, как известно, являются главными загрязнителями воздуха в больших городах. С этим расчетом выбрано, очевидно, и место расположения новой станции "Мосэкомониторинга" - рядом с технополисом "Москва", включающим в себя автозавод и другие производства, и крупными магистралями, в том числе строящейся Юго-Восточной хордой", - объяснил парламентарий.

Он рассказал о новом и оригинальном индикаторе состояния воздуха – подсветке фасадов. Если ПДК не превышают норму, то подсветка будет зеленой, а если она красная, то налицо отклонения от допустимых значений. По мнению депутата, нововведение должно положительно сказаться на психологии жителей столицы.

Бускин отметил, что волнения по поводу возможных атмосферных выбросов часто посещают жителей большого города. Теперь достаточно будет взглянуть на здание станции, чтобы увидеть, есть ли причины для беспокойства, передает АГН "Москва".

"Прозрачность в этой станции обеспечивается и в самом прямом смысле: ее стены выполнены из прозрачных материалов, что дает возможность наблюдать за работой измерительных приборов. Очень возможно, что новая станция станет своего рода достопримечательностью, какой в прежних городах становились барометры и другие метеорологические приборы, установленные на всеобщее обозрение. Знать как можно больше о воздухе, которым дышишь, - это не чрезмерное, а вполне понятное и законное любопытство, и хорошо, что сейчас есть технические возможности удовлетворить его на новом уровне", - заключил парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Москвы
Жители Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.