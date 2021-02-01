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Какие продукты в январе подорожали сильнее всего

11:07
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В Минпромторге объяснили рост цен на ряд товаров

За первый месяц 2021 года в России сильнее всего выросли цены на огурцы, картофель и макароны. Эти товары подорожали на 9,7%, 8,4% и 6,6% соответственно.

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Теперь в среднем по стране килограмм огурцов можно приобрести за 107,3 рублей, килограмм картофеля обойдется в 16,5 рублей, а цена на макароны поднялась до 42,5 рублей.

Рост цен коснулся и других продуктов. Например, помидоры подорожали на 3,8%, теперь в среднем килограмм стоит 108 рублей. Стоимость килограмма моркови увеличилась до 16,3 рублей после подорожания на 3,2%. Мясо птицы, баранина и свинина выросли в цене максимум на 1,7%, а гречка на 1,8%.

В Минсельхозе объяснили, что подобный рост цен на овощи является сезонным и вызван сокращением запасов урожая. Предполагается, что снижение стоимости начнется в марте вместе с поступлением нового урожая.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что в настоящее время планов фиксировать цены, как это ранее было с подсолнечным маслом и сахаром-песком, нет. По его словам, сейчас проблем с поставками не наблюдается. Ценовую ситуацию в стране с 1 по 25 января он назвал стабильной, передают "Известия".

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