В Казахстане разрешили ездить на машине без водительских прав

Водителю нужно только удостоверение личности

Автовладельцы в Казахстане смогут садиться за руль, не имея водительского удостоверения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях законодательство по вопросам дорожного движения. Как сообщила пресс-служба главы государства, теперь водителям автотранспорта необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Поправки также исключают из действующего законодательства нормы, обязывающие автовладельцев иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства. Пункт об ответственности за отсутствие прав также удален.

Всю информацию об автовладельце полицейские смогут найти в своем планшете. В пресс-службе отметили, что стражей порядка обеспечат необходимой базой данных, передает ТАСС.

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