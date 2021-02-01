ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Казахстане разрешили ездить на машине без водительских прав

11:09
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Водителю нужно только удостоверение личности

Автовладельцы в Казахстане смогут садиться за руль, не имея водительского удостоверения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях законодательство по вопросам дорожного движения. Как сообщила пресс-служба главы государства, теперь водителям автотранспорта необходимо иметь при себе удостоверение личности.
В России вступили в силу изменения в водительские права и ПТС

Поправки также исключают из действующего законодательства нормы, обязывающие автовладельцев иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства. Пункт об ответственности за отсутствие прав также удален.

Всю информацию об автовладельце полицейские смогут найти в своем планшете. В пресс-службе отметили, что стражей порядка обеспечат необходимой базой данных, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка за рулем
Девушка за рулем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.