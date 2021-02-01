ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Валерий Головченко отметил универсальность алгоритмов столичного Штаба по защите бизнеса

11:28
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Парламентарий уверен, что "шпаргалки" помогут предпринимателям по всей стране

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко рассказал о разработанных столичным штабом по защите бизнеса "Алгоритмов для бизнеса" и "Алгоритмов для самозанятых". По его словам, они могут быть полезными и в других регионах страны, а не только в Москве.

Депутат МГД Головченко: "Алгоритмы для бизнеса" помогли более 15,5 тыс. предпринимателей и самозанятых
Депутат МГД Гусева: Отмена НДС для ресторанного бизнеса станет импульсом к восстановлению отрасли

"Столичный штаб по защите бизнеса разработал алгоритмы поведения для представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые помогают сэкономить время и силы, а часто и деньги. Сейчас это очень важно для всех без исключения предпринимателей во всей стране, которые вынуждены посвятить себя "вытягиванию" дела после кризисных месяцев. Мне кажется хорошей идеей, если у них появится подобная шпаргалка", - заявил депутат.

Он отметил, что в алгоритмах в первую очередь идет речь о решении вопросов с арендой, получению кредитов, а также о консультациях по льготам и мерам поддержки, которые предоставляются бизнесу во время пандемии. "Подсказки" были разработаны в апреле прошлого года, с тех пор они регулярно обновляются. Получившиеся сборники содержат пошаговые инструкции и шаблоны документов для различных спорных случаев - решения арендных, трудовых, налоговых и других вопросов.

"На сегодняшний день инструкциями воспользовались уже более 15,5 тыс. раз. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в законодательстве и публикуются в собственном Telegram-канале - t.me/npa_biz. Это типовые вопросы, однако предприниматель вынужден с ними справляться самостоятельно - из-за этого нередко возникают проблемы. Штаб по защите бизнеса в Москве предложил оптимальный выход из ситуации", - добавил Головченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
Бизнесмены за ноутбуками
Бизнесмены за ноутбуками
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.