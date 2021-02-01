Путин поручил разработать ограничения для иностранных интернет-гигантов

IT-компании обяжут открывать представительства в России

Иностранные технологические компании, работающие в сфере интернета, обяжут открывать представительства в России. Российский президент Владимир Путин поручил своей администрации совместно с правительством проработать предложения о дополнительных требованиях к IT-гигантам.

"Представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение президент дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно прошло 10 декабря 2020 года. Тогда Владимир Путин отреагировал на просьбу инициировать внесение в Госдуму законопроектов, обязывающих крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве "субъектов в российском правовом поле". Это позволит властям применять к ним нормы российского законодательства в случаях неоправданного применения ими цензуры. Срок исполнения поручения - август 2021 года.

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