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США предрекли повторение краха Британской империи

11:53
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

О будущем США высказался китайский политолог

Политолог из Китая Янь Сюэтун заявил, что Соединенные Штаты в будущем ожидает упадок, сценарий которого продублирует распад Британской империи.

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Эксперт отметил, что любая империя проходит стадии рассвета, застоя и упадка, а потому схожее развитие США не будет удивительным, передает журнал Spiegel.

"Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи", - считает Сюэтун.

Он добавил, что в дальнейшем Соединенные Штаты и Китай будут конкурировать друг с другом только в технологическом плане.

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