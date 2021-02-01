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В Москве за сутки вылечились еще 4883 пациента с коронавирусом

11:51
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Общее число выздоровевших превысило 819 тысяч

Столичные врачи выписали из больниц за минувшие сутки еще 4883 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 увеличилось до 819 611, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
В России выявили еще 17648 заболевших коронавирусом

По данным оперштаба, за последние 24 часа в столице выявлено 2037 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 715 человек.

Скончался от связанных с коронавирусом заболеваний за сутки 61 пациент. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 достигло 13 495.

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