Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан

Теперь они обязаны приобретать специальные медстраховки

Власти Сингапура с понедельника ужесточили требования к въезду иностранцев. Теперь они обязаны приобретать специальные медицинские страховки.

Минимальная стоимость покрытия страховки должна составлять 22,5 тысячи долларов и обеспечивать лечение заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Кроме того, с 1 февраля Сингапур сократил число государств, с которыми действует упрощенный механизм поездок. В частности, на три месяца приостановлено действие зеленых коридоров с Германией, Малайзией и Кореей.

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