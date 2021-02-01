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Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан

12:11
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Теперь они обязаны приобретать специальные медстраховки

Власти Сингапура с понедельника ужесточили требования к въезду иностранцев. Теперь они обязаны приобретать специальные медицинские страховки.

Минимальная стоимость покрытия страховки должна составлять 22,5 тысячи долларов и обеспечивать лечение заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Кроме того, с 1 февраля Сингапур сократил число государств, с которыми действует упрощенный механизм поездок. В частности, на три месяца приостановлено действие зеленых коридоров с Германией, Малайзией и Кореей.

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