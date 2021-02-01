Депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал о тестировании в столице прототипа летающего такси

Спрос на дроны-такси может стать массовым уже в ближайшее время

Уже в ближайшее время в столице может появиться массовый спрос на летающие такси, уверен депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

Парламентарий рассказал о тестировании в столице прототипа летающего такси, которое способно поднять в воздух сразу двух человек. При этом останется еще и запас по весу – грузоподъемность дрона составляет 300 килограмм.

"Машиной управляет цифровая система, что исключает человеческий фактор. При этом уделяется значительное внимание безопасности: пассажиры будут находиться в специальной капсуле, которая защитит их в случае необходимости. Кроме того, есть и спасательный парашют, способный мягко опустить на землю машину с пассажирами. Это звучит как технология далекого будущего, но это техника, которая разрабатывается в Москве здесь и сейчас", - объяснил Артемьев.

Он подчеркнул, что Москва на сегодняшний день уже вышла на передовые рубежи в разработке беспилотников для всевозможных нужд, среди которых перевозка грузов в медучреждениях и складская логистика. Следующим шагом может стать появление дронов, способных перевозить людей. Однако разработчикам предстоит большая работа по оцифровке виртуальных маршрутов, учитывающих городские ландшафты, реки, каналы, путепроводы и промзоны, отметил депутат.

"Москва имеет свои особенности - большие природные массивы, историческая застройка и бесполетные зоны. Это потребует больших усилий. Но избегать их на этапе тестирования нельзя. Беспилотная техника должна доказать свою безопасность, и занижать и упрощать требования нельзя ни в коем случае", - уверен парламентарий.

Он добавил, что сейчас в сфере развития высоких технологий присутствует большая конкуренция. Запуск дронов, которые решили бы проблему массовой перевозки людей, является самым передовым направлением для многих стран, поскольку это станет достойным ответом на темпы роста городского населения, а также на тенденцию к отказу от личного транспорта и растущее экологическое сознание.

"Можно прогнозировать, что через десятилетие мы уже будем иметь стабильный спрос на этот вид техники. И, может, добираться до своей станции метрополитена жители Бирюлево, например, будут уже на таком вот такси-дроне. В разработке собственных российских моделей Москва не отстает от крупнейших мегаполисов. Этому помогает широкая поддержка инновационного сектора в столице. Режим тестирования инноваций позволяет разработчикам вести свои исследования и опробовать прототипы. Эффективность этих мер очевидна", - резюмировал депутат.

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