Собянин открыл после реконструкции поликлинику на улице Теплый Стан

Там установили самое современное оборудование

В Москве в понедельник после комплексной реконструкции открылись четыре поликлиники. Одну из них - на улице Теплый Стан - сегодня посетил Сергей Собянин.

Это 4-этажное здание площадью больше трех тысяч квадратных метров. Там установили около полутора тысяч единиц современного медицинского оборудования. В соответствии с новым московским стандартом рассадку врачей по кабинетам организовали так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, передает "ТВ Центр".

Для медперсонала оборудовали уютные комнаты отдыха, а для пациентов - комфортные зоны ожидания. Для тех, у кого наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний, создан отдельный вход. Всего в обновлённой поликлинике трудятся около 80 человек.

"Мы продолжаем большую программу Москвы по реконструкции и обновлению московских поликлиник. В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники, и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Теплом Стане", - сказал Собянин.

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