Мишустин обсудил поддержку регионов со сложной экономической ситуацией

Что еще обсудил премьер на совещании кабмина?

На портале государственных услуг появилась специальная форма записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех регионов. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее система работала в тестовом режиме. Данные человека заполняются автоматически. Пользователю необходимо выбрать подходящее время и медицинскую организацию. В случае, если пока мест нет, можно записаться в лист ожидания. Кроме того, на сайте есть форма обратной связи.

Также речь зашла о поддержке регионов, где сложилась наиболее сложная экономическая ситуация. Для таких 10 субъектов государство разработало индивидуальные программы развития, передает "ТВ Центр".

"Государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда. И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств. Коллеги, обращаю на это ваше внимание. Эти деньги должны работать на решение вполне чётких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины. При этом крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и, прежде всего, на малый и средний бизнес", - заявил Мишустин.

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