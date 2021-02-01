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Мишустин обсудил поддержку регионов со сложной экономической ситуацией

14:53
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Что еще обсудил премьер на совещании кабмина?

На портале государственных услуг появилась специальная форма записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех регионов. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Ранее система работала в тестовом режиме. Данные человека заполняются автоматически. Пользователю необходимо выбрать подходящее время и медицинскую организацию. В случае, если пока мест нет, можно записаться в лист ожидания. Кроме того, на сайте есть форма обратной связи.

Также речь зашла о поддержке регионов, где сложилась наиболее сложная экономическая ситуация. Для таких 10 субъектов государство разработало индивидуальные программы развития, передает "ТВ Центр".

"Государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда. И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств. Коллеги, обращаю на это ваше внимание. Эти деньги должны работать на решение вполне чётких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины. При этом крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и, прежде всего, на малый и средний бизнес", - заявил Мишустин.

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