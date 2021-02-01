В Москве почтили память Бориса Ельцина

Сегодня первому президенту России исполнилось бы 90 лет

На Новодевичьем кладбище Москвы возложили цветы к могиле Бориса Ельцина. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России, напоминает "ТВ Центр".

Он возглавил страну в 1991 году и занимал высший пост до 31 декабря 99-го. В памятной церемонии приняли участие родные, друзья и соратники политика, общественные деятели, сотрудники "Ельцин-центра". Со словами благодарности обратилась к собравшимся вдова Бориса Николаевича Наина Ельцина.

Своими воспоминаниями о Борисе Ельцине делились те, кому довелось работать вместе с ним в администрации президента России в 90-е годы.

"Он уважал протокол. Он был очень точный, он был очень всегда исполнительный в этом плане. Вот если мы договорились в семь утра, значит, в семь, если в шесть, значит, в шесть. Если заканчиваем без 15-и, значит, без 15-и, но не без 10-и, как говорится", - вспомнил руководитель службы протокола президента в 1992 – 2000 гг.Владимир Шевченко.

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