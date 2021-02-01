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Ланового проводили в последний путь аплодисментами

15:05
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Проститься с артистом пришли его коллеги и друзья

В понедельник в Москве простились с Василием Лановым. Ушёл великий артист, герои которого стали образцом мужества и чести для многих поколений зрителей. Таким Лановой был: сильным, надёжным, порядочным, невероятно талантливым и щедрым. Таким он и останется - в памяти миллионов поклонников.
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Его родная сцена в театре Вахтангова уже утопает в цветах. А у входа еще длинная очередь пришедших проститься с любимым артистом Василием Лановым, передает "ТВ Центр".

На фасаде театра, где еще недавно висели афиши спектаклей Василия Ланового, сегодня портреты сыгранных им героев. Неизменно царственная осанка, чеканный профиль, пронзительный взгляд. И харизма, каждый раз пробивающая экран. Будь то революционер Павка Корчагин. Романтик капитан Грей или обольститель из высшего света Анатоль Курагин. А его Иван Варавва из "Офицеров" был кумиром и примером для миллионов мальчишек Советского Союза.

Проститься с актером пришли министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. В зале - коллеги актера. Для которых он был и другом. И учителем.

"Его служение стране, его служение искусству, его служение своей семье, его служение своим друзьям – вот всё в нём было очень естественно. Можно это назвать романтизмом. Но романтизм – это состояние души. Это когда ты это делаешь, потому что не можешь этого не сделать", - рассказал народный артист России Сергей Маковецкий.

Траурная церемония в Театре Вахтангова ожидаемо продлилась гораздо дольше запланированного. Чтобы все, кто пришел проститься с артистом, успели еще раз сказать ему "спасибо" и "браво". Под любимую миллионами мелодию из фильма "Офицеры" Василия Ланового провожают в последний путь аплодисментами.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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Церемония прощания с Василием Лановым
Церемония прощания с Василием Лановым
Церемония прощания с Василием Лановым
Церемония прощания с Василием Лановым
Церемония прощания с Василием Лановым
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