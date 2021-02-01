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Строительство транспортно-пересадочного узла "Текстильщики" начнется в 2021 году

15:11
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

На будущей станции "Текстильщики" БКЛ метро ведутся активные работы

В Москве в этом году начнётся строительство транспортно-пересадочного узла "Текстильщики". Он объединит Таганско-Краснопресненскую ветку метро, новую Большую кольцевую линию, а также МЦД-2, передает "ТВ Центр".

В ближайшее время строители приступят к возведению переходов и других конструкций, которые позволят пассажирам делать комфортную пересадку между линиями, даже не выходя на улицу. Сейчас активные строительные работы идут на будущей станции "Текстильщики" БКЛ. Объект уже в высокой степени готовности. Завершены проходки, возведена основа станции, а совсем скоро начнутся инженерные работы.

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