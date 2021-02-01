Центр самбо и бокса в "Лужниках" планируют открыть в 2022 году

В Центре можно будет проводить соревнования мирового уровня

Дворец единоборств, который возводят в "Лужниках", станет тренировочной базой для национальных сборных. В огромном здании разместят сразу два центра - самбо и бокса. Здесь можно будет не только готовиться к состязаниям, но и проводить соревнования мирового уровня.

Функциональный. Продуманный. Современный. Умный дом. Семиэтажный гигант строят на территории олимпийского комплекса "Лужники". Под одной крышей разместятся сразу два долгожданных спортивных мини-кластера. Один - для самбистов. Второй - для боксеров.

Чтобы только начать, полгода готовили площадку. Она непростая: сложные геологические условия, близость к Третьему транспортному кольцу, подземные переходы. Заранее переложенные 15 километров инженерных сетей позволили работать без простоя. Масштаб и размах впечатляют. Уникальное здание специально спроектировано с учётом передовых технологий и пожеланий тех, кому предстоит тренировать чемпионов.

Дворец единоборств станет тренировочной базой для национальных сборных. Центры самбо и бокса будут симметричны друг другу - два автономных строения с отдельными входами. У каждого - свои спортзалы, свой бассейн, тренажеры, центр реабилитации. Залы для проведения соревнований дополнят трибунами. Поддержать самбистов смогут более полутора тысяч зрителей. Боксеров - две тысячи. Зеркальный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление позволят наблюдать за происходящим на соревнованиях даже с улицы.

Обещают, что тренировки здесь начнутся уже в следующем году. И это прецедент. Обычно объекты такой сложности строят не менее трех лет. При этом комплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций бокса и самбо. Что позволит проводить в "Лужниках" соревнования мирового уровня.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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