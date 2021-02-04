В Москве проходит выставка инноваций в образовании

Место проведения - арт-кластер "Красный Октябрь"

В арт-кластере "Красный Октябрь" проходит выставка, посвященная инновациям в сфере образования. На ней представлены сотни разработок, которые помогут в обучении школьников и студентов, передает "ТВ Центр".

Уникальная мультимедийная кафедра для преподавателей, мобильный планетарий, дроны, роботы - почти все экспонаты можно не только посмотреть, но и испытать в действии. Например, любой желающий может снять свой собственный мультфильм, придумать головоломку или сделать проект для 3D-принтера.

"Нас посетят много школ, образовательных центров, представителей вузов, которые рассмотрят данные инновации либо в целях пилотирования их у себя, либо внедрения. Так же на этой площадке в этом году планируется проведение 14 отраслевых выставок, их все можно будет найти на нашем сайте. И это уникальная площадка - инновации, представленные здесь, регулярно меняются, каждый месяц мы вам показываем новые. Тем самым помогая развиваться инновационной экосистеме города Москвы", - рассказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Екатерина Бражникова.

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