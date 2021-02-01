Запись на вакцинацию от COVID-19 запустили на портале госуслуг

Надо заполнить специальную форму

Записаться на вакцинацию от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг. Воспользоваться специальной формой может любой россиянин. Искать нужный раздел не придется – баннер размещен на главной странице портала, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В воскресенье 31 января на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она, тем не менее, выполняла свою функцию, и регионы отлаживали механизм взаимодействия с системой здравоохранения на местах, с порталом госуслуг", - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Действия пользователя сведены у минимуму. По словам Чернышенко, личные данные сразу появляются в специализированной форме. Остается выбрать медицинскую организацию и удобное время для прививки, передает РИА Новости.

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