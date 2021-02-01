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В Кремле оценили действия полиции во время несогласованных акций

13:00
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Стражи порядка действовали жестко, но в рамках закона

Полиция во время несогласованных акций, которые прошли в некоторых российских городах 31 января, отвечала на провокации протестующих. Стражи порядка действовали жестко, но в рамках закона, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно. Общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну - это на провокационные действия полиция действовала жестко и в рамках закона", - сказал Песков журналистам.

Что касается распространившихся в сети видеофрагментов с задержаниями, то оценивать эти материалы нельзя примитивно. Песков призвал задуматься о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, что делал человек буквально за полминуты до этого. Представитель Кремля напомнил, что есть в сети и огромное количество с кадрами нападений на омоновцев и полицейских - что абсолютно непозволительно.

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