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У Елизаветы II появилась новая любимица

13:45
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Королева проводит много времени с внуками

Королева Великобритании стала проводить много времени со своей внучкой Луизой Виндзор от своего сына принца Эдварда. При дворе поговаривают, что у Елизаветы II появилась новая любимица.
Елизавету II обрадовали известием о прибавлении в семействе

17-летняя Луиза и ее 13-летний брат Джеймс особенно сильно сблизились с бабушкой после совместного отдыха летом в шотландском поместье Балморал. Также королева с внучкой нашли общий язык благодаря общей любви к лошадям, передает The Mirror.

"Королеве нравится, что Луиза и Джеймс наслаждаются каникулами в Балморале, и она особенно сблизилась с Луизой, которая, кажется, стала ее любимой внучкой. За ней с небольшим отставанием следует Джеймс", - сообщил источник в королевской семье.

Мать детей, герцогиня Уэссекская Софи, отметила, что Люиза и Джеймс относятся к Елизавете II в первую очередь как к бабушке, а не как к королеве.

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