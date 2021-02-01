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В Подмосковье закроют еще 1,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

13:35
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Число госпитализаций за неделю снизилось на 13%

Количество госпитализаций больных с коронавирусом в Подмосковье за минувшую неделю снизилось на 13%. Власти региона решили с 8 февраля вернуть 1,5 тысячи коек в фонд оказания плановой помощи, сообщила глава минздрава Московской области Светлана Стригункова.
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"Снижение продолжается. На этой неделе мы подготовимся ко второму этапу, чтобы с 8 февраля закрыть еще 1,5 тысячи коек на ковид", - сказала Стригункова на совещании с зампредами правительства и главами городских округов.

Московская область - на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. За время пандемии выявлено 193 810 случаев заражения, выздоровели 154 097 человек. Однако, по данным Стригунковой, в последнее время число выявляемых за сутки случаев COVID-19 снизилось на 6%, передает ТАСС.

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