Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз в честь годовщины интронизации

Президент в понедельник провел встречу с главой РПЦ

Сегодня 12-ая годовщина интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этот день в 2009 году предстоятель был возведен на престол. С праздником главу Русской православной поздравил Владимир Путин. В патриарших палатах Кремля президент встретился с епископом и вручил ему букет белых роз, передает "ТВ Центр".

В честь интронизации патриарх Кирилл провел божественную литургию в Храме Христа Спасителя. В ней участвовали многочисленные архиереи и священнослужители, а вот число прихожан пришлось ограничить из-за пандемии коронавируса.

Традиционно день возведения на престол отмечается в Русской православной церкви как большой праздник. Службы в понедельник пройдут во всех храмах страны.

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