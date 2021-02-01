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Как справиться с упадком сил в конце зимы

14:03
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Эксперты дали несколько советов, как поднять себе настроение

Февраль считается самым трудным месяцем как для психики, так и для физического самочувствия человека. Эксперты дали несколько советов, как легче перенести последний зимний месяц.
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К февралю из-за нехватки витаминов и солнечного света у многих людей появляется эмоциональное и физическое напряжение, которое может негативно сказываться на работе желчевыводящей системы и даже спазмировать ее. Терапевт Ольга Бурлакова объяснила, что физическое состояние во многом страдает из-за того, что зимой организм не в состоянии усваивать многие витамины.

"Особенно сильно в холодное время года россияне страдают от нехватки витамина D. Он способствует мышечному тонусу, активности, повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения, а также необходим для функционирования щитовидной железы", - рассказала она.

По словам врача, повысить усвояемость витамина D можно, если пить теплую воду с лимоном. Она поможет расслабить желчевыводящие протоки, повысить иммунитет и простимулировать выработку ферментов. Также не лишним будет прием рыбьего жира в капсулах, передает NEWS.RU.

Что касается эмоционального настроя, его можно улучшить, если добавить в повседневный гардероб побольше ярких вещей. "Стоит добавлять к гардеробу яркие аксессуары. Это придаст жизненных сил. Победить плохое настроение можно с помощью прогулок, особенно вечерних. Это благотворно влияет на нервную систему", - рекомендовала психолог Наталья Малышева.

Она посоветовала проводить обеденные перерывы не в офисе, а на улице или в кафе. На выходных лучше отдавать предпочтение активному отдыху. Еще одним хорошим приемом может стать составление планов на летний отдых, считает эксперт. "Переберите гардероб, выбросите ненужные вещи, поищите в интернет-магазинах новые. Их не обязательно покупать прямо сейчас, даже просмотр обновок поможет расслабиться", - резюмировала Малышева.

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