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Появились кадры полета российского Су-24 над эсминцем "Дональд Кук"

14:00
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Самолет пролетел на минимальной высоте

Российский истребитель-бомбардировщик Су-24 заставил понервничать экипаж эсминца ВМС США "Дональд Кук". Самолет пронесся над волнами Черного моря едва ли не у самого борта американского корабля. Кадры полета опубликованы в Twitter Шестого флота США.
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"ВМС США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Сегодня эсминец "Дональд Кук" работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 совершает низкий проход около него", - сказано в пояснительной подписи под видео.

 "Дональд Кук" вошел в Черное море 23 января. Следом за ним через проливы прошел еще один корабль того же класса – "Портер". В НАТО эти действия объясняют тем, что Россия наращивает в регионе свою военную мощь. За американскими кораблями в Черном море наблюдали российские военные моряки – в частности, фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров".

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