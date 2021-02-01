Пелагея сводила четырехлетнюю дочь в SPA-салон

Знакомство ребенка с салонными процедурами состоялось на Мальдивах

Певица Пелагея рассказала в Сети, что недавно впервые отвела свою дочь Таисию в SPA-салон. В конце января девочке исполнилось четыре года.

Расслабляющие процедуры малышка в первый раз попробовала на Мальдивах, куда знаменитая мама отвезла ее, чтобы отпраздновать день рождения. Певица похвасталась видео из SPA-салона в Instagram.

Маленькая Таисия приняла ванночку для ног, после чего массажистка аккуратно сделала ей расслабляющий массаж.

У Пелагеи подобные процедуры девочки вызвали смех и умиление. "Тебе хоть нравится?" - спросила звездная мама у дочки. Таисия в ответ призналась, что ей все понравилось.

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