ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пелагея сводила четырехлетнюю дочь в SPA-салон

14:34
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Знакомство ребенка с салонными процедурами состоялось на Мальдивах

Певица Пелагея рассказала в Сети, что недавно впервые отвела свою дочь Таисию в SPA-салон. В конце января девочке исполнилось четыре года.
Рождественское чудо: Пелагея встретила праздник с бывшим мужем

Расслабляющие процедуры малышка в первый раз попробовала на Мальдивах, куда знаменитая мама отвезла ее, чтобы отпраздновать день рождения. Певица похвасталась видео из SPA-салона в Instagram.

Маленькая Таисия приняла ванночку для ног, после чего массажистка аккуратно сделала ей расслабляющий массаж.

У Пелагеи подобные процедуры девочки вызвали смех и умиление. "Тебе хоть нравится?" - спросила звездная мама у дочки. Таисия в ответ призналась, что ей все понравилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пелагея с дочкой
Пелагея с дочкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.