Стали известны подробности госпитализации Александра Збруева

В "Ленкоме" успокоили поклонников артиста

В театре "Ленком" рассказали о состоянии здоровья народного артиста России Александра Збруева. Директор театра Марк Варшавер попросил поклонников успокоиться: актер чувствует себя нормально.

"Успокойте, пожалуйста, поклонников таланта замечательного артиста Александра Збруева. Александр Викторович находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально", - сказал Варшавер агентству ТАСС.

Директор "Ленкома" прокомментировал информацию, которая появилась ранее в Telegram-каналах. Сообщалось, что народный артист, якобы, госпитализирован с пневмонией в состоянии средней тяжести.

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