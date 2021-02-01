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Стали известны подробности госпитализации Александра Збруева

14:21
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В "Ленкоме" успокоили поклонников артиста

В театре "Ленком" рассказали о состоянии здоровья народного артиста России Александра Збруева. Директор театра Марк Варшавер попросил поклонников успокоиться: актер чувствует себя нормально.
Актер Александр Збруев празднует 80-летие

"Успокойте, пожалуйста, поклонников таланта замечательного артиста Александра Збруева. Александр Викторович находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально", - сказал Варшавер агентству ТАСС.

Директор "Ленкома" прокомментировал информацию, которая появилась ранее в Telegram-каналах. Сообщалось, что народный артист, якобы, госпитализирован с пневмонией в состоянии средней тяжести.

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