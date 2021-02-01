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Путин оценил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии

14:44
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Объемы банковских займов бизнесу в кризис выросли более чем на на 10%

В понедельник Владимир Путин провел совещание с представителями банковского сектора. Президент отметил важную роль кредитных организаций в преодолении последствий пандемии, но напомнил, что принятые в этот период меры могут носить только временный характер.
Путин заявил о нарастании противоречий в мировой политике и экономике

Была проведена реструктуризация кредитов - как в рамках антикризисных, так и собственных программ банков. Расширена поддержка субсидирования малого и среднего бизнеса - они смогли дополнительно получить по льготным условиям свыше 600 миллиардов рублей. Работала программа беспроцентных и списываемых кредитов на выплату зарплат. В целом же объемы банковских займов бизнесу выросли в кризис на 11 процентов.

"И, конечно, отмечу такой важный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5 процента. Эта программа при поддержке государства не только помогла российским семьям решить жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, стимулировала ипотечное кредитование", - отметил Путин.

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