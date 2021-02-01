Доктор Мясников рассказал о лечебном значении стресса

Врач сравнил стрессовое воздействие с тренировками

Врач Александр Мясников заявил, что стресс не просто является нормальной частью жизни, но также идет на пользу, оказывая колоссальный лечебный эффект.

"Стресс это и есть наша жизнь. Он имеет колоссальное лечебное значение. Мы сегодня считаем, что стресс тренирует нас. То, что происходит с нами, тренирует нашу адаптационную систему. Это похоже на занятия спортом и закаливание", - объяснил Мясников.

В качестве примера он привел такой старый способ лечения больных, как посещение бани. Врач подчеркнул, что хоть такой метод является стрессовым и сопряжен с серьезными угрозами, больные, как правило, на утро просыпались без жара.

Также Мясников напомнил о людях, переживших блокаду и концлагеря. "Они не болеют, до сих пор на лыжах катаются, они выжили тогда, им дало это такую зарядку. Кто не умер, становится двужильным, не пытайтесь бороться с психологическими стрессами. Учитесь сосуществовать с ним. Все зависит от точки зрения, надо сначала успокоиться", - считает врач.

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