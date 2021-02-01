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В МИД Франции назвали санкции против России недостаточными

15:29
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В этом вопросе нужно двигать дальше, считает госсекретарь при ведомстве

Действующее положение вещей в вопросе антироссийских санкций является недостаточным, необходимо двигаться дальше. С таким заявлением в эфире радиостанции France Inter выступил госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон.

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"Вариант "Северного потока" рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - отметил Бон.

Ранее стало известно, что российская Государственная дума и германский бундестаг договорились сообща сопротивляться попыткам остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Договоренность была достигнута между парламентскими комитетами по энергетике.

Общая позиция Берлина и Москвы сегодня такова - "Северный поток - 2" должен быть достроен, так как он нужен и Германии, и Европе. Стороны условились оказывать всяческое сопротивление попыткам приостановить реализацию проекта.

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