В МИД Франции назвали санкции против России недостаточными

В этом вопросе нужно двигать дальше, считает госсекретарь при ведомстве

Действующее положение вещей в вопросе антироссийских санкций является недостаточным, необходимо двигаться дальше. С таким заявлением в эфире радиостанции France Inter выступил госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон.

"Вариант "Северного потока" рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - отметил Бон.

Ранее стало известно, что российская Государственная дума и германский бундестаг договорились сообща сопротивляться попыткам остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Договоренность была достигнута между парламентскими комитетами по энергетике.

Общая позиция Берлина и Москвы сегодня такова - "Северный поток - 2" должен быть достроен, так как он нужен и Германии, и Европе. Стороны условились оказывать всяческое сопротивление попыткам приостановить реализацию проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"