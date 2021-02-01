Путин потребовал защитить вклады россиян в ценные бумаги

Президент предостерег от появления "второго издания обманутых дольщиков"

Ставки по депозитам в России снижаются, граждане в результате предпочитают другие формы вложений – в частности, ценные бумаги. Однако большинство из них не являются профессиональными инвесторами и нуждаются в защите интересов, считает президент России Владимир Путин.

"Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!", - заявил президент на совещании о ситуации в банковской сфере.

Путин подчеркнул: чтобы снизить потенциальные риски необходимо с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере. Президент призвал банки заниматься вопросами кибербезопасности, а также развивать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"